«Твои девочки всегда с тобой»: Мороз в день рождения отца показала его редкое фото с дочкой от Исаковой

Накануне свой день рождения отметил один из известных отечественных кинорежиссеров, актер Юрий Мороз. Кстати, именно он возглавит съемки продолжения нашумевшего сериала «Содержанки» с дочерью Дарьей Мороз в главной роли. Наследница тепло поздравила папу с именинами, опубликовав у себя в Instagram редкие фото, на которых отец позирует с младшей дочкой от Виктории Исаковой, Варварой, и своей внучкой Анной Богомоловой.

«Я тебя очень люблю! Будь здоров, а остальное приложится! Твои девочки всегда с тобой, с днем рождения!!!» — подписала фото актриса.

Как давно сделан снимок с дочкой и внучкой, Дарья не указала. Напомним, Юрий Мороз приложил руку к появлению таких сериалов, как «Каменская», «Братья Карамазовы», «Точка», а также снялся в нескольких фильмах советского и российского периода. Был дважды женат — на актрисе Марине Левтовой, погибшей в аварии, теперь — на звезде фильма «Один вдох» Виктории Исаковой.