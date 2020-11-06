«Не могу опомниться»: Елена Воробей не нашла слов, узнав о смерти Михаила Жванецкого

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер на 87 году жизни из-за тяжелого недуга. Хотя еще зимой он старался отрицать все плохие новости и говорил, что у него все хорошо. А в начале октября стало известно, что на сцену Жванецкий больше не выйдет из-за ухудшившегося самочувствия. 6 ноября его не стало. Эта новость застала врасплох многих его коллег. Близкая подруга сатирика Елена Воробей не смогла найти слов.

«Я не могу… Узнала 10 минут назад. Не могу опомниться», — сказала порталу Teleprogramma.pro Воробей.

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Ранее смерть Жванецкого застала врасплох советскую телеведущую Регину Дубовицкую, с которой писатель-сатирик был знаком еще с 70-х годов. Память артиста уже почтили многие звезды, среди которых Алла Пугачева, Максим Галкин и другие. О дате и месте похорон Жванецкого будет известно позже.