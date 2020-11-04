«Я вырвалась»: Собчак в спортивном костюме и с сумкой Bottega Veneta улетела на отдых

Ксения Собчак уже год счастлива в браке с новым мужем Константином Богомоловым. Телеведущая не перестает демонстрировать свою любовь к режиссеру. Она сопровождает его на светских раутах и громких премьерах. При этом девушка и сама работает на телевидении, а также выпускает собственные шоу для YouTube.

В этом году многие звезды мечтали уехать на курорты, но смогли отправиться в Турцию, Дубай или Мальдивы только осенью. Ксения ранее отдохнула на Таманском полуострове, а теперь последовала примеру коллег. В соцсети телеведущая опубликовала кадры, на которых позирует на борту частного самолета. Блондинка предстала в спортивном костюме от Яны Расковаловой и с черной сумкой Bottega Veneta. Рядом с ней был ее подросший сын от первого брака Платон. Мальчик был в синем костюме и с игрушечной машинкой в руках.

«Ура! Я вырвалась», — похвасталась звезда. «Выражение лиц идеально подходит к вопросу: Ребят, а может все-таки в Сочи?» — добавила она.

Поклонники догадались, что Собчак улетела с наследником на море. Многие предполагают, что она выбрала Мальдивы, где сейчас отдыхает Тимати с дочкой Алисой, Джиган с женой и детьми, а также другие знаменитости. «Какой прекрасный у вас сыночек!!! Ангел!!», «Ксюха скоро будет праздновать днюху!», «Правильно… отдыхать-то надо», «Занзибар или Мальдивы?», «Правильно, лучше уехать на море», — прокомментировали пост подписчики.