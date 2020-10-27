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«Практически выздоровела»: Собчак созналась, что перенесла коронавирус

Хотя несколько раз отрицала диагноз.

«Практически выздоровела»: Собчак созналась, что перенесла коронавирус
Ксения Собчак. Фото: Фото: Global Look Press

В середине октября появилась информация, что телеведущая, блогер Ксения Собчак заболела коронавирусом. Девушка ездила снимать программу для своего YouTube-канала в Костромскую область к Марине Удгодской, бывшей уборщице сельсовета, победившей на выборах. Позже женщина заявила, что заразилась от Собчак коронавирусом, а телеведущая в ответ предъявила отрицательный результат теста.

Но накануне в шоу «Док-ток» теледива все-таки призналась:

«Я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии», — приводит слова звезды телеканал «360».

Собчак рассказала, что у нее были температура и кашель, а через пять дней пропало обоняние. Кроме того, ей все время хотелось спать и даже накрывала депрессия. Оказалось, что в конце лета у четырехлетнего сына Платона выявили CoViD-19. Вся семья тогда ушла на карантин, но тогда никаких признаков инфекции теледива не ощутила. И предположила, что либо не заразилась от Платона, либо перенесла коронавирус бессимптомно.

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