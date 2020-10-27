«Практически выздоровела»: Собчак созналась, что перенесла коронавирус

В середине октября появилась информация, что телеведущая, блогер Ксения Собчак заболела коронавирусом. Девушка ездила снимать программу для своего YouTube-канала в Костромскую область к Марине Удгодской, бывшей уборщице сельсовета, победившей на выборах. Позже женщина заявила, что заразилась от Собчак коронавирусом, а телеведущая в ответ предъявила отрицательный результат теста.

больше по теме Ксения Собчак могла заразить коронавирусом ставшую главой села уборщицу Марина Удгодская пожаловалась на температуру через несколько дней после визита светской львицы.

Но накануне в шоу «Док-ток» теледива все-таки призналась:

«Я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии», — приводит слова звезды телеканал «360».

Собчак рассказала, что у нее были температура и кашель, а через пять дней пропало обоняние. Кроме того, ей все время хотелось спать и даже накрывала депрессия. Оказалось, что в конце лета у четырехлетнего сына Платона выявили CoViD-19. Вся семья тогда ушла на карантин, но тогда никаких признаков инфекции теледива не ощутила. И предположила, что либо не заразилась от Платона, либо перенесла коронавирус бессимптомно.