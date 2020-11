Постройневшая Агата Муцениеце в зауженных брюках и атласном жакете пришла к Ивану Урганту

View this post on Instagram

Сегодня у нас в гостях актриса Агата Муцениеце, которая расскажет о сериале "Тобол", а также актёр Даниил Спиваковский и сценарист и продюсер Игорь Угольников, которые представят фильм "Подольские курсанты" 🎥 Смотрите в 22:30 на @1tv 📺 Прямая трансляция на YouTube 💻 @agataagata @igorugolnikov #агатамуцениеце #тобол #игорьугольников #даниилспиваковский #подольскиекурсанты #вечернийургант #первыйканал #urgantshow