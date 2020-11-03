Постройневшая Агата Муцениеце в зауженных брюках и атласном жакете пришла к Ивану Урганту

Агата Муцениеце недавно рассталась с Павлом Прилучным. Сначала она сильно переживала из-за того, что не смогла сохранить семью. Девушка не скрывала, что еще любит мужа, но при этом уже была не в силах терпеть его выходки. К слову, звезда сериала «Мажор» выгнал ее вместе с детьми из дома еще до официального развода. А позже выяснилось, что у актера закрутился роман с Мирославою Карпович. Они вместе уехали в отпуск, когда мужчина стал свободным.

В период после расставания с Павлом Агата стала получать множественные предложения по работе и теперь снимается в разных проектах. Еще после вторых родов она мечтала вернуться к активным съемкам в кино. Кроме того, девушка занялась своей фигурой и стала бегать по утрам. Поклонники отмечают, что она заметно постройнела. Это приметила и стилист Лина Дембикова, оценивая один из новых образов артистки. Накануне звезда сериала «Закрытая школа» побывала на премьере фильма «Подольские курсанты». Девушка предстала в кремовом костюме оверсайз и с высоким конским хвостом на красной дорожке.

А теперь Агата отправилась на съемки к Ване Урганту. Сначала она поделилась кадрами из гримерки. Девушку преобразил визажист. Ей сделали смоки-айс со стрелками и накрасили губы нюдовой помадой. На этот раз волосы актриса распустила, сделав их идеально гладкими.

На съемочной площадке «Вечернего Урганта» она появилась в черном брючном костюме из атласа. На этот раз она собрала монохромный образ в стиле total black. Зауженные брюки и туфли на каблуке подчеркнули ее стройность. Она рассказала о сериале «Тобол», в котором сыграла одну из ролей.

Поклонники восхитились элегантным аутфитом звезды. Муцениеце получила сотни комплиментов. «Агата , вы очень стильно выглядите в этом костюме», «Ты прекрасна в любых одеяниях!», «Шикарна, так держать! Все», «Костюм прелестный», «Прям леди», — прокомментировали пост подписчики.