«Смотрится неорганично»: Муцениеце в сливочном костюме оверсайз предстала на красной дорожке

Агата Муцениеце в этом году развелась с Павлом Прилучным. Расставание одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе имело большой резонанс. Еще больше все удивились, когда актер был замечен с Мирославою Карпович. Со звездой «Папиных дочек» он провел отпуск. Теперь влюбленные уже живут вместе. А вот Агата сосредоточила внимание на карьере. Теперь она снимается во множестве проектов и едва находит свободное время.

Недавно девушка всех заинтриговала, поделившись снимком, на котором позировала в вечернем платье и обнимала красивого молодого парня. Он оказался ее партнером по съемкам в фильме «Крюк». А накануне актриса отправилась на премьеру картины «Подольские курсанты», где предстала в стильном образе на ковровой дорожке. Муцениеце позировала в костюме оверсайз сливочного цвета. Приталенный силуэтный жакет дополняли широкие брюки. Она сделала высокий хвост и макияж с акцентом на глаза.

На ковровой дорожке к ней подошел симпатичный молодой человек, с которым артистка публично обнялась. Затем он быстро скрылся. «Прилучный ногти кусает . Упустил такую красотку», «Как же вы ладно с этим молодым человеком смотритесь, надо брать», «Агата, какой приятный мужчина вас обнял», «Агата, вы очень стильно выглядите в этом костюме! Цвет — бомба!» — стали комментировать пост пользователи Сети. А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Абсолютно стильный, безупречный лук, но несущий в себе немного несогласованную подборку аксессуарной группы. Полуприталенный силуэтный костюм эффектен безупречен по крою. Прическа стильная, подобрано все верно. Но минус в обуви. Не нужно в светлый образ добавлять темную обувь. А здесь мы видим ботильоны черного цвета. Стоило выбрать ботильоны белого, бежевого, песочного или даже серого цвета, но не черного. Получилось несогласование по цветовым сочетаниям. Сам костюм нежнейшего сливочного оттенка и еще белая сумка. Нужно учитывать колорит Агаты. Смотрится неорганично. Можно было добиться другого эффекта. Я бы рекомендовала оставить серьги, убрать колье, а сумку заменить на серебристую, чтобы была гармония с серьгами. Сам костюм забирает на себя много внимания — его фактура, акцентные пуговицы. Агата темноволосая девушка с достаточно загорелой кожей, поэтому белая сумка и черная обувь тут не смотрятся. Аксессуары стоило подобрать другие по цвету, чтобы образ был более спокойный и в более нюдовой цветовой гамме», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.