«Он — мужская версия меня»: дочь Урганта рассказала, как влюбилась в темнокожего бойфренда

Иван Ургант один из самых известных телеведущих. На его передачу «Вечерний Ургант» приходят только топовые артисты. А вот сам он редко появляется на светских раутах. У него есть квартира в Москве, а также несколько дорогостоящих особняков в Подмосковье. Он уже длительное время счастлив в браке со второй женой Натальей Кикнадзе. У них подрастают 12-летняя Нина и пятилетняя Валерия. Также у жены шоумена от прошлых отношений есть 23-летний сын Нико и 20-летняя дочка Эрика, которых телеведущий воспринимает, как родных.

Эрика уже длительное время учится и живет в Нью-Йорке. Там она повстречала темнокожего парня Мозеса. Как оказалось, они впервые увиделись на Хеллоуин. Молодые люди веселились на одной вечеринке, но тогда американец не обратил внимания на дочку Урганта. Однако судьба столкнула их снова через месяц в супермаркете. Оказалось, что он кузен ее близкой подруги, с которой девушка и пришла за покупками. Во время беседы между Эрикой и Мозесом пробежала искра, тогда он позвал ее на первое в жизни свидание. Постепенно дружба переросла в роман.

«Я сразу заметила, как он меня внимательно слушает. Вот что мне важно. После месяца общения мы стали не разлей вода, всегда вместе. Он — мужская версия меня, я — его женская версия», — поделилась девушка с журналом Tatler.

К слову, Эрика учится в престижном университете на факультете современного искусства и фотографии. Школе Parsons в Нью-Йорке у всех на слуху. Обучение там не из дешевых — девушке оно обходится в 50 тысяч долларов в год. Проживание также выливает в круглую сумму — около 100 тысяч рублей в год. Примечательно, что сначала студентка жила в общежитии, но потом родители сняли ей квартиру на Манхэттене, а это престижный район города, где жилье очень дорогое.

В конце лета Эрика отпраздновала 20-летие. Возлюбленный для нее украсил квартиру шариками. Тогда они провели вечер в ресторане. По всей видимости, родители одобряют выбор девушки. Они стараются видеться каждый год, но на этот раз из-за пандемии слетать в США Урганту и Кикнадзе оказалось проблематично.