«Американская» дочь Ивана Урганта запечатлелась в объятиях своего темнокожего мужчины-красавца

Эрика уже давно счастлива в отношениях с афроамериканцем и всячески это подчеркивает.

Приемная дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия в Instagram разместила несколько красивых фотографий со своим любимым мужчиной-афроамериканцем. На кадрах он обнимает двадцатилетнюю девушку. Как известно, Эрика уже давно счастлива со своим любимым молодым человеком.

«Жизнь внезапно стала теплой и сладкой. Ношу только самое красивое». Эрика Куталия

Интересно, что в комментариях отметилась, в частности, певица Вера Брежнева. Она не смогла сдержаться и отвесила комплимент приемной дочери Ивана Урганта. «Эри, какая ты красивая!» — заявила Брежнева.

Напомним, что Эрика — ребенок его жены Натальи Кикнадзе от первого брака. Впрочем, Иван очень любит Эрику. Он порой даже ездит к ней в Америку в гости. У Натальи есть еще один ребенок от предыдущих отношений — сын Нико. Добавим, что у Ивана Урганта и его жены также двое совместных детей — это дочери Нина и Валерия.