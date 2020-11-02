«Редкие минуты»: Иван Ургант запечатлел жену и дочек во время семейного отпуска на море

Иван Ургант поделился со своими подписчиками редкими кадрами – в личном блоге ведущий показал свой семейный отпуск в компании жены Натальи Кикнадзе и дочерей Валерии и Нины.

Ведущий Первого канала выбрал для своего отпуска санаторий на побережье Финского залива в Репино. Здесь также ранее отмечалась на отдыхе Лариса Гузеева. В расслабленной атмосфере журналист и артист отпустил густую щетину и практически слился с обстановкой, неспешно прогуливаясь по местным лесам и живописному пляжу.

Супругу, которая сделала короткую стрижку и покрасила волосы в светлый оттенок, он запечатлел сзади за чтением. Дочь Нину – на фоне осенней природы, а младшую Валерию в номере за рабочим столом.