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Звездный гость

«Редкие минуты»: Иван Ургант запечатлел жену и дочек во время семейного отпуска на море

Ведущий вместе со своими близкими отправился в курортный район Санкт-Петербурга.

«Редкие минуты»: Иван Ургант запечатлел жену и дочек во время семейного отпуска на море
Иван Ургант. Фото: www.instagram.com/urgantcom/

Иван Ургант поделился со своими подписчиками редкими кадрами – в личном блоге ведущий показал свой семейный отпуск в компании жены Натальи Кикнадзе и дочерей Валерии и Нины.

Ведущий Первого канала выбрал для своего отпуска санаторий на побережье Финского залива в Репино. Здесь также ранее отмечалась на отдыхе Лариса Гузеева. В расслабленной атмосфере журналист и артист отпустил густую щетину и практически слился с обстановкой, неспешно прогуливаясь по местным лесам и живописному пляжу.

Жена Ивана Урганта.
Жена Ивана Урганта. Фото: www.instagram.com/urgantcom/

Супругу, которая сделала короткую стрижку и покрасила волосы в светлый оттенок, он запечатлел сзади за чтением. Дочь Нину – на фоне осенней природы, а младшую Валерию в номере за рабочим столом.

Дочь Ивана Урганта Валерия.
Дочь Ивана Урганта Валерия. Фото: www.instagram.com/urgantcom/

«Редкие минуты отдыха шоумена и телеведущего Ивана Урганта», — подписал он кадры.

Дочь Ивана Урганта Нина.
Дочь Ивана Урганта Нина. Фото: www.instagram.com/urgantcom/

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