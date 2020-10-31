Ксения Бородина сняла с дочками праздничный TikTok

Звездные семьи российского шоу-бизнеса соревнуются в страшных костюмах. В массовом праздновании хеллоуина приняла участие и Ксения Бородина со своими дочками — 11-летней Марусей и 4-летней Теоной. Телеведущая сняла видео семейного перевоплощения и опубликовала его в TikTok и Instagram.

больше по теме «Узнали нашу семейку?»: семья Волковой нарядилась на Хеллоуин

В начале видео знаменитость и ее дети предстали перед камерой в пижамах. Все сладко зевают, будто только встали с кровати. Ксения даже наклеила патчи под глаза. Затем старшая дочь ведущей закрывает колдовской шляпой объектив, и когда она его убирает все трое уже в праздничных костюмах и с устрашающим макияжем. Бородина облачилась в белое платье с широким красным поясом из кожи, уложила волосы в локоны и нарисовала паутинки вокруг глаз. Маруся примерила кожаную куртку поверх футболки с черепом, надела черную бандану и сделала яркий макияж. Младшую дочь Бородина нарядила в черное платье и сделала ей яркий макияж.

Поклонники пришли в восторг от звездного образа: