Семейная идиллия: Ксения Бородина знает, как найти подход к ребенку

Ведущая программы «Дом-2» Ксения Бородина покоряет сразу несколько интернет-площадок. В последнее время жена бизнесмена Курбана Омарова активно записывает популярные среди молодежи видео в TikTok. На одной из фан-страничек знаменитости появился забавный видеоролик Ксении и ее четырехлетней дочери Теоны.

Мамочка вместе с подросшей дочкой записали пародию на погоню от полиции. По словам Бородиной, Теона и правда иногда может вести себя как хулиганка. До этого Ксения показывала своим поклонникам «художественные шедевры» Теи. Девочка разрисовала семейного любимца — пса Бертика.

Ксения была шокирована и тем, что Теона испачкала дорогой ковер знаменитости. А малышка с обликом пай-девочки ответила:

«Ну, чуть-чуть».

Поклонникам телеведущей не пришлось в этот раз заступаться за Теону. Они только восхитись тем, как смело ведет себя перед камерой девочка:

«Я ее обожаю», «Теячка — самая офигенная девочка, такая красивая нереально», «Огонь девчонки!»

Напомним, что недавно Бородина устроила настоящий девичник с дочерьми. Заботливая мамочка гуляет не только со своими подружками, но и с Теоной и старшей дочерью Марусей.