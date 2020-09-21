За кулисами: Бородина предстала в ярком жакете и джинсовых шортах на съемках шоу

Ведущая Ксения Бородина поделилась свежим снимком, показав свой аутфит для съемок очередного выпуска программы «Бородина против Бузовой». На этот раз светская львица отдала предпочтение светлым шортам из денима, приталенному жакету ярко-голубого цвета и темно-зеленому джемперу. Яркой деталью образа стали капроновые колготы: Бородина выбрала модель с темным узором. Также звезда надела уже полюбившиеся подписчикам глянцевые лоферы на массивной подошве.

На лице телеведущей — макияж с акцентом на выразительные глаза. Девушка аккуратно собрала пряди волос стильными заколками, открыв уши с белыми серьгами. На шее Бородиной — минималистичная золотая цепочка.

Лук знаменитости вызвал споры у аудитории. Часть подписчиков не оценили аутфит:



«Не знаю почему, но колготки не очень нравятся», «Колготки ужасные», «Смотрится нелепо», «Бородина классная! Но у нее никогда не было вкуса», — пишут в комментариях.



Другая часть поклонников восхитилась аксессуаром: