«Моя маленькая ведьмочка»: Юлия Савичева запечатлела подросшую дочку от мужа-композитора

Юлия Савичева не скрывает, что для нее всегда была важная семья. Одно время она пропала из виду, уехав в Португалию. Как позже выяснилось, артистка была беременна. Она провела несколько месяцев уединенно со своим мужем Александром Аршиновым, который является музыкантом и композитором. Летом 2017 года у них родилась дочка Аня, но лишь осенью они привезли ее в Россию. До недавнего времени пара скрывала лицо наследницы.

Теперь Юлия старается наверстать упущенное. Она посещает светские рауты, выступает на публике и записывает новые треки. При этом девушка старается уделять время и наследнице. Еще в начале месяца кроха стала готовиться к Хеллоуину, который с каждым годом отмечает все больше россиян. Тогда малышка сделала вместе с бабушкой куклу ко Дню всех святых. Аня смастерила из одноразовой пластиковой тарелки, бумаги и ткани приведение.

А теперь Савичева показала свою дочку, которая даже нарядила в костюм в день праздника. Она решила стать ведьмой. Девочка примерила черное платье с рисунком в виде паутины и шляпу с острым колпаком. Певица призналась, что находится не рядом с ребенком, но очень скучает.

«Моя маленькая ведьмочка обожает Хэллоуин! Надела костюм с самого утра с криками: „Хелувин, хелувин!“. Потом стала готовить суп из пауков и паутины, напевая песенки. Вернувшись из садика, она взахлеб рассказывала, что было очень весело, что было много конфет, пауки, ведьмочки и два скелета. И еще меня пыталась накормить сладостями через экран телефона. Я, конечно, делала вид, что ем, и что мне безумно вкусно. Как бы я хотела сейчас быть рядом с тобой, мой малышок», — написала звезда.

Поклонники восхитились малышкой. Многие отметили, что девочка растет очень артистичной. «Маленькая копия», «Очень красивая девочка», «Какая она милашечка!», «И суп сварила, и маму накормила!», «Хитрющий взгляд», «На папу похожа! Красотка», «Юль, хочешь — будь. Остальное в пользу бедных», «Ух, ты, очаровательная ведьмочка получилась», «Невозможно миленькая и хорошенькая девочка», «Скучаешь? Растет не по дням а по часам. Красивая, шустрая, люблю таких деток….», — прокомментировали пост подписчики.