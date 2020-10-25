«Готовится к Хеллоуину»: Юлия Савичева похвасталась творчеством дочери

33-летней певице в разлуке с трехлетней Анной остается только наслаждаться архивными фото дочери.

Недавно исполнительница Юлия Савичева рассказала, что вынуждена жить раздельно со своей дочкой. Певица занимается рабочими делами в Москве и не может прилететь в Португалию, где на данный момент проживает Аня. Однако любящая мама все же поддерживает связь с малышкой благодаря чатам в соцсети. Так, в Stories личного профиля Юлии появился снимок игрушки, которую дочь певицы сделала вместе с бабушкой ко Дню всех святых.

По заданию воспитателей детского сада Аня смастерила из одноразовой пластиковой тарелки, бумаги и ткани приведение на Хеллоуин.

«Моя зайчушка готовится вместе с бабушкой к Хеллоуину, делает подделки в садик», — написала Савичева.

Напомним, что недавно Юлия публиковала архивные семейные кадры. На них поп-исполнительница находится на восьмом месяце беременности. Савичева поделилась воспоминаниями о самом раннем этапе материнства. Именно в этот жизненный период артистка предложила свекрови и мужу — композитору Александру Аршинову — перебраться поближе к океану в Португалию.

Отметим, несмотря на совсем не большой возраст, малышка уже во всю исполняет репертуар знаменитой мамы.