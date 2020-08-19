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«Сама просится в кадр»: Юлия Савичева впервые поделилась снимком своей трехлетней дочки Ани

Девочка появилась на свет от музыканта Александра Аршинова.

«Сама просится в кадр»: Юлия Савичева впервые поделилась снимком своей трехлетней дочки Ани
Савичева показала лицо дочери/http://globallookpress.com/

Певица Юлия Савичева в Instagram впервые опубликовала снимок своей трехлетней дочки Ани. Отцом ребенка является муж певицы музыкант Александр Аршинов. На фотографии запечатлена вся семья.

Юлия Савичева с семьей. Фото
Савичева показала свою дочь/https://www.instagram.com/yuliasavicheva/

«А вот и наша любимая, замечательная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр. Ей очень хочется сниматься и фотографироваться. «Мама, накрась меня и одень мне платье, я пойду работать!» — такие заявления поступают очень часто, особенно когда она видит меня на съемках».

Юлия Савичева

«Юленька, какая Анечка красавица. Счастья вашей семье», — написала в комментариях певица Зара. «Красотуля», — добавил певец Денис Клявер. «Красивые», — заметил телеведущий Оскар Кучера.

Напомним, что Юлия Савичева в 2014 году сыграла свадьбу с Александром Аршиновым. Ранее они на протяжении долгих лет жили в гражданском браке. Интересно, что муж пишет песни для своей любимой жены, которую просто обожает.

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