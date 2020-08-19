«Сама просится в кадр»: Юлия Савичева впервые поделилась снимком своей трехлетней дочки Ани

Певица Юлия Савичева в Instagram впервые опубликовала снимок своей трехлетней дочки Ани. Отцом ребенка является муж певицы музыкант Александр Аршинов. На фотографии запечатлена вся семья.
«А вот и наша любимая, замечательная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр. Ей очень хочется сниматься и фотографироваться. «Мама, накрась меня и одень мне платье, я пойду работать!» — такие заявления поступают очень часто, особенно когда она видит меня на съемках».
«Юленька, какая Анечка красавица. Счастья вашей семье», — написала в комментариях певица Зара. «Красотуля», — добавил певец Денис Клявер. «Красивые», — заметил телеведущий Оскар Кучера.
Напомним, что Юлия Савичева в 2014 году сыграла свадьбу с Александром Аршиновым. Ранее они на протяжении долгих лет жили в гражданском браке. Интересно, что муж пишет песни для своей любимой жены, которую просто обожает.