«Сама просится в кадр»: Юлия Савичева впервые поделилась снимком своей трехлетней дочки Ани

«А вот и наша любимая, замечательная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр. Ей очень хочется сниматься и фотографироваться. «Мама, накрась меня и одень мне платье, я пойду работать!» — такие заявления поступают очень часто, особенно когда она видит меня на съемках».