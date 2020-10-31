«Я помогаю родителям»: Даня Милохин рассказал, на что тратит заработанные миллионы

Накануне гостей программы Вечерний Ургант стал 18-летний Даня Милохин — TikTok-блогер, ставший известным на всю страну меньше года назад. За это время он успел записать совместные треки с Тимати, Джиганом и даже Николаем Басковым.

больше по теме «Дава прошел все виды унижений»: Павел Воля высмеял парня Бузовой

Даня Милохин не скрывает, что все его детство прошло сначала в детском доме, а затем — в приемной семье.

«Мы жили в Оренбурге, а переехали в деревню, глухую-глухую. Там у них был свой дом. Мне было непривычно, что за детские шалости не бьют. В детском доме была дедовщина», — поделился в эфире программы блогер.

Непривычно доброжелательная атмосфера не лучшим образом повлияла на мальчика: Милохин честно рассказал, что принес приемным родителям немало проблем своим поведением:

«Я кучу проблем принес приемной семье. Даже с полицией приезжал».

На вопрос ведущего, что помогло начинающему блогеру стать популярным на всю страну, Милохин ответил, что просто следовал совету отца:

«Отец мне в голову вбил мысль о том, что мысли материальны. Мне было лет тринадцать, и я очень этим увлекся: каждый день я писал на листочке о себе все самое хорошее и это представлял».

Сейчас звезда TikTok зарабатывает миллионы. Блогер честно сказал на передаче, что сначала непривычно крупные суммы он тратил на дорогую одежду, еду и все, что не мог позволить себе ранее. Сейчас 18-летний Даня научился откладывать деньги и даже стал помогать приемной семье: