«Я с ним на одном языке общаюсь»: Басков объяснил, почему записал песню с Милохиным

«Золотой голос России» певец Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему записал совместную песню с 18-летним кумиром молодежи блогером Даней Милохиным. Композиция называется «Дико тусим».

«Я с ним на одном языке общаюсь. Я свою аудиторию постоянно омолаживаю. Некоторые говорят, что получился обезьяний цирк? Так говорят те, кто ничего не делает. Поступило предложение от Дани, и я согласился. Я экспериментирую, поэтому остаюсь в трендах. Аудитория реагирует на мое творчество, поэтому я делаю такие вещи. Лучше сделать, чем жалеть и не сделать». Николай Басков

Интересно, что давний друг Баскова музыкант Филипп Киркоров также отметил, что любит работать с молодыми артистами. Не так давно вышел его клип с возлюбленным телеведущей Ольги Бузовой блогером Давидом Манукяном — «Ролекс». «Я омолаживаюсь с молодыми артистами. Певица Zivert была в прошлом году, Крид в позапрошлом. Омолодился сразу на десять лет», — сказал Киркоров.

Напомним, что композиция Баскова и Дани Милохина сразу же стала трендовой среди молодежи. У нее сейчас достаточно большая армия поклонников.