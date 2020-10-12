Сказочно богаты: обнародованы доходы молодых блогеров в TikTok

Платформа TikTok быстро набрала популярность, а некоторые молодые люди уже успели заработать на ней миллионы рублей. Forbes составил рейтинг самых богатых блогеров и обнародовал их доходы за год (с июля 2019-го по июнь 2020-го. — Прим. ред.). При этом в топ-10 нет ни одной звезды шоу-бизнеса. Всем участникам — от 18 до 24 лет.

На первом месте расположился 22-летний Рахим Абрамов, который заработал более десяти миллионов рублей. За его профилем следит порядка 10 миллионов подписчиков. В тройке лидеров — 21-летняя Дина Саева и 23-летний Алексей Савко. На счетах каждого прибавилось почти по пять миллионов.

В топ-5 вошла 18-летняя Валя Карнавал с тремя миллионами рублей. Недавно она снялась в клипе Егора Крида «Девочка с картинки». Следом за ней по количеству заработанных денег идет 18-летний Даня Милохин. В последнее время он набирает все большую популярность благодаря дуэтам со звездами, в числе которых и Николай Басков. Недавно они выпустили совместный клип на трек «Дико тусим». Замкнула десятку самых богатых Дина Астер, которая заработала почти полтора миллиона рублей.

Стоит отметить, что социальная сеть не платит никакие деньги. Все доходы блогеры получают от рекламы и сотрудничества с лейблами.

Кстати, RAKHIM выпустил клип на свой хит Fendi. Сейчас он, судя по Инстаграм, находится на Мальдивах, куда ранее уехала Дина Саева. И хотя парочка утверждает, что они всего лишь друзья, верится в это с трудом. Пока же молодые не комментируют свои отношения.