«Дава прошел все виды унижений»: Павел Воля высмеял парня Бузовой

Юморист считает, что бойфренд Бузовой совсем не бережет свою репутацию.

Юморист Павел Воля считает странной тенденцию звезд российской эстрады записывать дуэты с молодежью. Так, ведущий Comedy Club раскритиковал совместную работу Филиппа Киркорова и Давида Манукяна. Блогер Дава был гораздо менее известен до своего романа с Ольгой Бузовой, а теперь с 27-летним Манукяном записал трек Киркоров.

«Я не понимаю, зачем это Филиппу. Дава, я понимаю, ты радуешься часам. Ты копил, отказался от ремня, снимал вайны, живешь с Бузовой — прошел через все виды унижений. Но поверить в то, что Филипп радуется часам за восемь тысяч долларов? У этого человека еще в 90-х был свой самолет»,- прокомментировал совместное творчество двух поколений шоумен.

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Павел Воля считает музыку Давы низкокачественной, а текст, посвященный дорогим часам, попросту несолидным для такого артиста, как Филипп Бедросович.

Досталось и Николаю Баскову, смутившему юмориста внезапным творческим дуэтом с 18-летним блогером Даней Милохиным. Вместе с «золотым голосом страны» юная звезда TikTok записал трек «Дико тусим».

«Даня, беги. Басков тебя высушит и выпьет», — посоветовал Милохину Воля.

При этом сам юморист признался, что не собирается сотрудничать с молодежными блогерами. Ведущего устраивает общение с аудиторией его возраста.