«Я лайкаю только одну девушку»: Павел Воля рассказал об отношениях с Ляйсан Утяшевой

Павел Воля является одним из самых известных юмористов и резидентов Comedy Club. Ко всему прочему, Воля остепенился и стал идеальным семьянином. Уже почти восемь лет он состоит в браке с Ляйсан Утяшевой. Со сцены он не устает хвастаться достоинствами экс-гимнастки. Также все свободное время артист тратит на своих детей: шестилетнего Роберта и четырехлетнюю Софию. Поклонники отмечали, что никогда не видели такой идеальной пары.

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14 марта Павлу исполнился 41 год. По такому случаю он дал откровенное интервью. Юморист заверил, что чувствует себя на 18 лет. Он признался, что получает «огромные» деньги за выступления на корпоративах, и подтвердил, что порой с ним пытаются познакомиться в Сети, но артисту приходится объяснять, что они обратились не по адресу. Воля обмолвился и о своих отношениях с женой. Он не стал скрывать, что Ляйсан имеет все пароли от его телефона.

«Да, естественно, сколько угодно, всегда, в любой момент. Тем более что ее телефон вообще находится у меня», — с иронией заявил он.

При этом Воля подчеркнул, что только своей второй половинке ставит лайки: «Я лайкаю только одну девушку в «Инстаграм». Поведал юморист и о самом лучшем подарке на день рождения. Даже в этом случае не обошлось без семьи. «Тихий семейный вечер на речке с семечками и огромным холодным арбузом, который плескается в камышах. Мы его достаем оттуда, режем ножом, едим и разъезжаемся по домам. Все по своим домам: дети в свои маленькие, однокомнатные квартирки, а мы в свою», — поделился именинник.

Он не упустил возможности и похвастался, что однажды ему подарили живого слона. При этом Павел отметил, что животное сразу отправил в Африку, где ему будет комфортно жить, пишет портал PeopleTalk. В конце года артист дал большой «Стендап», а пока он продолжает путешествовать, заботиться о жене и наследниках, а также выступать для поклонников.