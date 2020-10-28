«Такая красивая!»: Бузова в кроп-топе и юбке в складку пришла на свидание с Давой в ресторан

Ольга Бузова в последнее время постоянно пропадает на тренировках и репетициях нового сезона проекта Первого канала «Ледниковый период». Один раз она даже пожаловалась, что ее фактически прогнали со льда, поскольку ее катание слишком затянулось.

При этом девушка не забывает про свои выступления как певицы и работу над телешоу «Дом-2». При таком плотном графике звезда с трудом находит время на личную жизнь. Тем не менее, накануне ей все-таки удалось выбраться с Давой на свидание.

«Наконец-то романтический ужин!» — с радостью сообщил блогер своим фолловерам.

Пара отправилась в ресторан средиземноморской кухни. «Мы в Италии, если что», — написала в Instagram Ольга. И в stories пояснила: «У нас ощущение, что мы в Италии. У нас итальянская паста, спагетти».

«Ты такая красивая у меня! Представляете, самая красивая девочка досталась мне!» — не смог сдержать эмоций Давид Манукян. «Только мы одеты в разных стилях», — заметила Бузова.

Певица примерила на свидание юбку выше колен в складку с кроп-топом и свободной рубашкой, завершив образ маскулинными ботинками на массивной подошве, а ее парень облачился в классический костюм-смокинг. Он справедливо заметил, что это не имеет никакого значения для их приятного вечера.