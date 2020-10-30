«Мы давно друг друга знаем»: Ольга Серябкина тайно вышла замуж в Австрии

35-летняя певица Ольга Серябкина тайно вышла замуж в Австрии. Артистка практически не афишировала свою личную жизнь, поэтому даже для ее поклонников это стало неожиданной новостью. Да что тут говорить: те российские дизайнеры, что сшили для звезды три разных свадебных платья, думали, что готовят наряд для очередного клипа бывшей солистки группы Serebro.

Ольга всеми силами старалась не создавать шумиху вокруг ее бракосочетания. Отчасти это потому, что жених — человек совсем не медийный.

«Георгию 32 года, он бизнесмен и занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей. Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное», — рассказала Серябкина журналу Vogue.

Это же издание опубликовала фотографии со свадьбы певицы. В свой особенный день она действительно надела три разных белых платья, так как ориентировалась на разных икон стили и понимала, что невозможно будет соединить их всех в одном образе. Ольга и Георгий прогулялись вдоль старинных зданий маленького городка, расположенного недалеко от Вены, затем поехали на альпийский горный луг, где у невесты состоялась фотосессия на фоне природы и коров. Свадебный ужин состоялся в самой Вене, которая является второй родиной новоиспеченного мужа звезды.

Из-за пандемии организовать большое торжество не получилось, но новобрачные были довольны и «скромному» празднику в узком кругу близких людей. По словам Ольги, получилось просто, но со вкусом и очень трогательно — как пара и хотела.

Напомним, что Серябкина ушла из группы Serebro в 2018 году, став самостоятельной певицей Molly. Позже она разорвала деловые отношения в продюсером Максом Фадеевым, с который ей приписывали еще и роман. В начале 2020-го она отказалась от псевдонима в пользу собственного имени. Добавим, что это первый брак артистки, детей у нее пока еще тоже нет.