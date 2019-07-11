Серябкина намекнула, почему не разрушила семью Фадеева

Певица Ольга Серябкина в Instagram разместила пост, в котором намекнула, почему не стала разрушать семью продюсера Максима Фадеева. Она призналась, что тысячу раз слышала фразу, что нужно бороться до конца за свое счастье. Но при этом существуют границы, которые нельзя нарушать. Порой, как она считает, нужно сказать «стоп» своим желаниям.

«Потому что их исполнение может просто сделать кому-то больно, разрушить чье-то счастье. Конечно, все очень зависит от ситуации. И когда-то нужно топить до самого предела и идти к своей цели. А иногда важно вовремя остановиться… Что думаете? Были такие моменты, когда приходилось отказываться от желаемого ради кого-то? Или готовы идти к мечте, несмотря ни на что? Пишите тут, что думаете. Важно узнать ваше мнение», — заявила она.

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В комментариях многие пользователи отметили, что многое в данном вопросе зависит от контекста ситуации. При этом почти все сделали вывод, что в своем посте Ольга Серябкина намекнула на свой роман с Максимом Фадеевым.

Напомним, что несколько недель назад певица Елена Темникова рассказала, что у Ольги Серябкиной и Максима Фадеева был роман, когда они вместе работали в группе «Серебро». Якобы она часто заставала влюбленных вместе в номерах отеля. Фадеев позже говорил, что он женатый человек и не любит сплетни. А сама Серябкина заявляла, что у нее был роман. Только не с Фадеевой, а с самой Темниковой.