«Невероятно крутой!»: Бузова выбрала для банкета твидовый жакет с джинсовыми вставками

Певица призналась, что купила его еще в прошлом году, но сразу не оценила.

Ольга Бузова похвасталась в личном блоге новым луком: звезда примерила твидовый жакет, который только на первый взгляд выглядел классическим.

Карманы одеяния оказались с элементами денима и на замке-молнии. А пуговицы сделаны из блестящего металла в духе 90-х. Звезда сочетала его с зеленым топом и облегающими черными брюками.

«Я вновь полюбила зеленый цвет, который мне идет. Нашла пиджак просто невероятно крутой! Покупала еще в прошлом году в ЦУМе», — прокомментировала свой стиль Бузова.

Волосы возлюбленная блогера Давы собрала в строгий хвост на прямой пробор. Как оказалось, эта прическа сейчас в моде.

«В 2020–2021 годах в тренде низкие хвосты. Однако и высокие хвосты не теряют своей актуальности, это классика», — сказала Ксения Бобылева, дизайнер причесок, в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Она заметила, что с такой укладкой можно отправиться на какое угодно мероприятие. Что касается Ольги, то она составила свой лук для банкета в честь мамы Давида Манукяна — Анны.

Ранее мы писали о танцах поющей телеведущей с армянскими друзьями Давы и его симпатичной бабушке, которая произвела сильное впечатление на Бузову.