Вечериночка: Бузова устроила танцы под Аллегрову с армянскими друзьями бойфренда

Ольга Бузова стала гостьей вечеринки, посвященной дню рождения мамы ее бойфренда Давида Манукяна — Анны Манукян. Девушка вместе со своим парнем вручила нарядной женщине в банкетном зале огромный букет цветов и подарки, которые она купила в ЦУМе. Звезда заметила, что дарить презенты своей потенциальной свекрови ей невероятно приятно.
На торжестве ведущая «Дома-2» осуществила свою давнюю мечту — познакомилась с бабушкой своего парня, которая много лет проработала в Армении директором школы. Женщина оказалась настолько миловидной, что Оля не удержалась от комплиментов.
«Такая красивая! Невероятно», — восхитилась она.
На празднике Анны Манукян, конечно же, было много родственников и друзей из Армении, где она прожила практически всю свою жизнь. Ольга Бузова в их компании вела себя довольно раскрепощенно, веселясь с Давой под хиты 90-х. Кадром с одним из зажигательных танцев вечеринки певица поделилась со своими фолловерами. Компанию знаменитостям на танцполе под песню Ирины Аллегровой «День рождения» составил один из земляков родителей Давы.
«У всех есть такие друзья?» — шутливо спросила она своих подписчиков.