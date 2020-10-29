Вечериночка: Бузова устроила танцы под Аллегрову с армянскими друзьями бойфренда

Ольга Бузова стала гостьей вечеринки, посвященной дню рождения мамы ее бойфренда Давида Манукяна — Анны Манукян. Девушка вместе со своим парнем вручила нарядной женщине в банкетном зале огромный букет цветов и подарки, которые она купила в ЦУМе. Звезда заметила, что дарить презенты своей потенциальной свекрови ей невероятно приятно.

На торжестве ведущая «Дома-2» осуществила свою давнюю мечту — познакомилась с бабушкой своего парня, которая много лет проработала в Армении директором школы. Женщина оказалась настолько миловидной, что Оля не удержалась от комплиментов.

«Такая красивая! Невероятно», — восхитилась она.

На празднике Анны Манукян, конечно же, было много родственников и друзей из Армении, где она прожила практически всю свою жизнь. Ольга Бузова в их компании вела себя довольно раскрепощенно, веселясь с Давой под хиты 90-х. Кадром с одним из зажигательных танцев вечеринки певица поделилась со своими фолловерами. Компанию знаменитостям на танцполе под песню Ирины Аллегровой «День рождения» составил один из земляков родителей Давы.