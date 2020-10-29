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Звездный гость

«Такая красивая! Невероятно»: Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций, впервые увидев бабушку Давы

Поющая ведущая давно мечтала о встрече с Миленой Васильевной.

«Такая красивая! Невероятно»: Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций, впервые увидев бабушку Давы
Ольга Бузова. Фото: Global look press

Ольга Бузова накануне посетила семейный праздник своего возлюбленного Давида Манукяна. Торжество было посвящено дню рождения мамы блогера — Анны Манукян. В честь этого события ведущая «Дома-2» изрядно потратилась, подготовив для своей будущей свекрови массу подарков из ЦУМа.

Кроме того, на вечеринке в кругу близких Давы певица осуществила свою давнюю мечту – встретилась с бабушкой своего бойфренда, Миленой Васильевной. Звезда сильно впечатлилась моложавой внешностью женщины.

«Я наконец-то познакомилась с бабушкой Давида — Миленой Васильевной! Бабушка просто невозможная… Вы такая красивая! Невероятно! Вы очень приятная!» — с восторгом призналась Ольга.

Отметим, что бабушка Давы долгое время работала учителем литературы и русского языка, а потом директором школы в Армении. В Россию к своим детям она переехала уже в начале 2000-х. Кроме Анны, у Милены Васильевны есть еще два сына.

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