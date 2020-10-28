«Я была так счастлива»: Водянова показала 90-летнюю бабушку и маму на отдыхе

Наталья Водянова уже давно живет во Франции. В начале года она переехала в новый особняк, где обосновалась с пятью детьми и своим возлюбленным Антуаном Арно. С миллиардером модель состоит в отношениях уже девять лет, но лишь этой осенью они поженились. Влюбленные расписались в присутствии мэра Парижа.

К слову, мама Натальи Лариса Викторовна до сих пор живет в Нижнем Новгороде. Несмотря на уговоры дочки, переезжать и менять свою жизнь она не хочет. Женщина заботиться о младшей сестре девушки Оксане, которая страдает аутизмом и ДЦП. А еще одна сестра модели Ксения живет в США. К слову, больше всего Водянова близка со своей бабушкой Ларисой Гавриловной, которая год назад отметила 90-летие.

В этом году несмотря на пандемию коронавируса, звезда подиумов помогла своим родным отдохнуть в Турции. С помощью связей она вывезла бабушку, маму и дядю Славу в Кемер. Девушка только сейчас рассказала, как они отдыхают и поделилась снимками, показав свою родню. На кадрах ее загорелая бабушка в юбке и блузке позирует со своей дочкой Ларисой.

«Это лето было первым за 70 с лишним лет, когда моя бабушка не добралась до моря — она родилась на побережье Черного моря, и море — это ее место покоя и уединения. Я была так счастлива… благодаря моим друзьям, которые приветствовали мою семью и заставили их чувствовать себя как дома!!» — написала Наталья.

Поклонники похвалили модель за то, что она не забывает своих близких. При этом многие отметили, что все женщины в ее семье очень красивые.