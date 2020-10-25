«Зритель имеет право требовать качества»: Цискаридзе раскритиковал Большой театр

Знаменитый артист балета Николай Цискаридзе высказал свое недовольство текущим уровнем постановок в Большом театре. В беседе с редакцией ФАН Цискаридзе прокомментировал видео, опубликованное оперной певицей Анной Нетребко: артистка поделилась с поклонниками в микроблоге отрывками постановки «Манон Леско», и получила в ответ шквал критики в адрес Большого. Часть подписчиков певицы написали, что театр испортил спектакль:

« Приятно, что Анне хватило ума не участвовать в этом», «Что вообще за странное зрелище?!», «Это точно Большой театр?», «Деградация в действии! Плюбуйтесь».



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Цискаридзе оказался солидарен со зрителями. По словам артиста, происходящее в Большом театре с художественной точки зрения уже не выдерживает критики, и зрители имеют право требовать качества, отдавай крупные суммы за просмотр спектакля:

«Я не видел эту постановку и смотреть не собираюсь. К сожалению, все, что последнее я видел и слушал в Большом театре, не выдерживает критики ни с нравственной, ни с музыкальной точки зрения. Это я говорю как меломан и как зритель, а не только как человек, который вырос в этом театре. А зритель, который платит очень большие деньги для того, чтобы попасть туда официально, имеет право требовать качества», — заметил Цискаридзе.

Звезда балета уверен: в Большом театре понятие «режиссерская опера» уже давно стало насмешкой: