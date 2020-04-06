Цискаридзе заменит Васильева в кресле ведущего «Модного приговора»

Николай Цискаридзе на неделю заменит Александра Васильева в кресле ведущего на «Модном приговоре». В руководстве шоу порталу Teleprogramma.pro рассказали, что решили устроить историку моды внеплановый выходной. Вернуться Васильев планирует уже в грядущий вторник: к тому моменту Цискаридзе успеет переодеть несколько героинь.

Изменились также и некоторые правила программы. Коронавирус внес немалые коррективы в работу модельеров: в столице закрылись многие элитные бутики одежды. В связи с этим организаторы начали приобретать вещи в интернете.

Перевоплотиться перед камерами в предстоящие дни недели предстоит сразу пятерым женщинам. Так, у Марии, Юлии и Оксаны не ладятся отношения с собственными мужьями. Герои признаются – они перестали воспринимать своих любимых женщин, ведь те запустили себя и перестали наряжаться. Юрий, супруг Оксаны, и вовсе поставил второй половинке ультиматум – либо ты преображаешься, либо развода не избежать. Сама женщина уверена – она достигла возраста, который не позволяет ей одевать кожаные вещи.

Анну привела на передачу ее родная младшая сестра Екатерина. Родственница уверена – ее близкий человек перестала одеваться красиво, потому что погрязла в комплексах. Аня отмечает – сестра права, но бороться за себя она не может. Подробнее погрузится в эту и другие истории можно по будням в 9:55 на Первом канале.