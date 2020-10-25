«Когда он ест»: Безруков устроил танцы на кухне под собственный хит ради аппетита сына

Сергей Безруков – не только любимый многими актер, но и заботливый папа. Огромное количество времени он проводит со своими наследниками — четырехлетней Машей и полуторагодовалым Степаном, которых ему подарила жена режиссер Анна Матисон.

Всей семьей артист часто выбирается на прогулки в близлежащий к дому лесочек, где собирает грибы и просто любуется природой. И даже во время читки сценариев, наследники присутствуют рядом.

Но и это еще не все, любимец публики помогает жене с кормлением малыша. Делает он это аутентично профессии – с творческим подходом. Чтобы Степа хорошо позавтракал, Сергей устроил на кухне танцы, двигаясь под собственный хит. Результат не заставил себя ждать – завороженный зрелищем мальчик с аппетитом ел все, что ему давал отец.