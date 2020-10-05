Безруков запечатлелся в лесу с детьми от Матисон, облачив их в одинаковые комбинезоны

Сергей Безруков, после заключения второго брака с режиссером Анной Матисон, обосновался в элитном поселке Подмосковья. Актер три года строил семейное гнездышко из экоматериалов. Времени и средств было потрачено немало, но результат впечатляет — в период эпидемий в Москве он вместе со своими близкими может чувствовать себя более-менее спокойно.

Рядом с его коттеджем есть даже лес и река, кадрами семейных прогулок артист периодически радует своих поклонников. Вот и на этот раз Безруков решил пройтись по осенней листве с наследниками — четырехлетней Машей и двухлетним Степой. Своих чад заботливые родители облачили в одинаковые теплые комбинезоны и бейсболки.

Малыши были заворожены окружающей природой. Особенно их впечатлил муравейник с огромным количеством обитателей в нем.