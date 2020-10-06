«А под столом – вон что»: Безруков запечатлел сына и дочь, «помогающих» ему в работе

Наследники актера не могут ни на минуту расстаться с папой.

Сергей Безруков в браке с режиссером Анной Матисон наслаждается своим отцовством. Все свободное время он проводит с любимой супругой, двухлетним сыном Степой и четырехлетней Машенькой. Артист живет в Подмосковье возле леса и речки, поэтому часто балует себя и близких прогулками на свежем воздухе.

больше по теме Безруков запечатлелся в лесу с детьми от Матисон, облачив их в одинаковые комбинезоны Актер проживает с женой и наследниками в загородном доме.

Они вместе собирают грибы и ягоды или просто рассматривают лесных обитателей. Например, недавно им удалось найти среди деревьев огромный муравейник, который сильно впечатлил маленького Степу.

Но, как оказалось, наследники Безрукова сопровождают его не только на отдыхе, но и во время работы. В личном блоге Сергей обнародовал видео, на котором запечатлел процесс заучивания нового сценария.

«Сижу, работаю над «Дядей Ваней», учу текст. А под столом вон что…» — сказал он.

Оказалось, что там спрятались его малыши, которые, конечно же, не смогли сидеть там тихо. «Дети помогают», — философски рассудил актер.