«Дерзкий и резкий»: Плющенко показал «кулачные бои» с 7-летним сыном

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша в представлении не нуждается. В раннего детства Гном Гномыч катается на коньках, выступает на соревнованиях, выигрывает турниры и зарабатывает миллионы на рекламе. Деньги, к слову, копит во французском банке, где у него есть личный счет, которым родители не могут воспользоваться. Как недавно рассказывала Рудковская, только в прошлом году Саша заработал 12 миллионов рублей.

В этом году 7-летний звездный ребенок пошел в первый класс, но тренировкам в школе фигурного катания собственного отца не стал уделять меньше времени. Гном Гномыч по-прежнему активно оттачивает свое мастерство фигурного катания. Но как выяснилось, катанием дело не ограничивается. В своем Instagram Плющенко показал, как он с сыном проводит время за бортиком. Выяснилось, что это были «кулачные бои».

«Дерзкий и резкий, прям как я в детстве! В обиду себя точно не даст! Пацан растет», — подписал видеоролик Плющенко.

Недавно у Яны Рудковской и Евгения Плющенко произошло пополнение. Суррогатная мать родила звездной семье еще одного сына, которого назвали Арсением.