«Наша новая квартирка»: сын Валерии с беременной женой переехал в роскошные апартаменты

В семье певицы Валерии совсем скоро ожидается пополнение – певица станет бабушкой. Младший сын Арсений и его молодая жена Лиана официально подтвердили, что ждут первенца. Счастливые молодожены уже задумались о том, что нужно расширять жилплощадь и поспешили переехать.

Сказано – сделано. Арсений и Лиана уже въезжают в роскошные апартаменты. Как выглядит их новое жилье, сын Валерии похвастался в stories своего микроблога.

«Вот такой красивый у нас подъезд теперь», — снял на видео шикарную лестницу звездный наследник. И зашел внутрь: «Наша новая квартирка».

В самой квартире пока не обустроено, поскольку пара только-только заехала в помещение, и вещи тоже продолжают заносить в дом. Но судя по кадрам, новая квартира значительно просторнее. Из окон апартаментов открывается красивый вид на город.

Напомним, младший сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение Лиане Волковой минувшим летом. И 28 августа пара отпраздновала громкую свадьбу, гостями на которой стали многие звезды первой величины.