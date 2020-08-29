«Мамины слезы радости и гордости»: Пригожин умилил видео с плачущей на свадьбе сына Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram опубликовал трогательное видео. На кадрах можно увидеть его вместе с женой певицей Валерией на церемонии по случаю свадьбы ее сына 21-летнего Арсения Шульгина. Причем на кадрах исполнительница не может сдержать слез. Видео получилось очень трогательным и пробирающим до слез.

«Мамины слезы радости и слезы гордости». Иосиф Пригожин

«Трогательное видео. Я сама представила, как это будет с моими детками», «Поздравляю. Счастья молодым. Прекрасная пара», «Любимая наша певица. Глазки солнышка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Арсений был рожден Валерией в браке с продюсером Александром Шульгиным. У сына Валерии напряженные отношения с отцом. Они не общаются. Что касается избранницы Арсения, то ей стала девушка по имени Лиана Волкова. До свадьбы они жили вместе больше года. Добавим, что Арсений сам оплатил банкет по случаю торжества. Финансовой помощи у родителей он не просил.