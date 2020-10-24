«Наконец-то мы встретились»: Бородина в платье-тунике устроила морскую прогулку с Пынзарь

Ксения Бородина недавно приехала в Турцию с мужем Курбаном Омаровым и дочками: Марусей и Теоной. Девушка решила устроить спокойный отдых. Примечательно, что телеведущая была уверена, что в этом году не сможет вывести детей на море из-за пандемии коронавируса, но летом успела дважды побывать в Сочи, съездить в Ялту, где осмотрела множество интересных мест и достопримечательностей.

На этот раз Ксения редко покидает номер, большую часть времени загорает на пляже и посещает рестораны. Но 24 октября девушка решила исполнить свою давнюю мечту. Она увиделась с бывшей участницей «Дома-2» Дарьей Пынзарь, которая занимается недвижимостью в Турции и уже не первый год живет в теплой стране с мужем и детьми. Бородина сначала запечатлела супругов на лодке, а вскоре они оказались на роскошном корабле с каютами, баром и целой командой обслуживающего персонала.

Дарья предстала в желтой рубашке и белых мини-шортах. Телеведущая в свою очередь облачилась в броское платье-туники оверсайз. В тон наряда на ее голове красовалась чалма. «Наконец-то мы встретились», — с радостью объявила звезда. Когда они сошли на палубу, то их уже ждал стол с фруктами, нарезками и разными блюдами. Более того, подруги пообедали, а замети стали веселиться под музыку. В это время их дети осматривали каюты и кабину капитана.

Поклонники были рады встрече подруг. Многие отметили, что и Ксения, и Дарья заметно похорошели за последние годы. А так как корабль очень комфортабельный и напоминает отель, девушки даже задумались над тем, чтобы продолжить отдых, объединившись семьями.