Рыбный вечер: Бородина в платье в стиле бэби-долл предстала на семейном ужине в ресторане

Ксения Бородина во время карантина переживала, что отменился ее отпуск. Тогда она сетовала, что ее дети остались без моря. Но уже летом телеведущая свозила их сначала в Сочи, а потом в Ялту. И это при том, что в начале года девушка побывала в Таиланде, Италии и Франции. Этого знаменитости показалось мало, поэтому она в середине осени отправилась в Турцию, где начался бархатный сезон. Уже несколько дней она отдыхает в фешенебельном отеле с мужем Курбаном Омаровым и дочками.

Пока Ксения не делится снимками с пляжа, хоть и привезла купальник зеленого цвета. Она наряжается в легкие платья или шорты с рубашкой, чтобы продефилировать по побережью. Также девушка успела похвастаться сумкой и сланцами Dior. А вот очередной вечер звездная семья провела не в номере. Они отправились ужинать в ресторан, где готовят свежую рыбу. На этот раз Бородина облачилась в платье в стиле бэби-долл с пышными рукавами-фонариками и цветочным принтом.

Тонкий пояс создал акцент на талии. Телеведущая покружилась в наряде, так как давно ждала повод нарядиться. Алая сумочка и белые босоножки дополнили ее образ. Волосы девушка предпочла уложить с ровным пробором.

«Какая красота», — произнесла звезда, увидев рыбу в ресторане.

Светская львица поужинала в ресторане, насладившись блюдами от шеф-повара. К слову, Ксения не экономит на отдыхе. На этот раз даже до отеля она добралась на вертолете. Она проводит время на территории с небольшим пляже , где можно спокойно отдыхать без лишнего внимания окружающих.