Ксения Бородина в белоснежных шортах и сланцах Dior за 54 тысячи рублей предстала на отдыхе

Телеведущая наслаждается отдыхом с семьей в Турции. Девушка решила похвастаться обновками, которые недавно приобрела в ЦУМе.

Ксения Бородина всегда могла похвастаться хорошим чувством стиля. При этом она не скрывает, что в начале карьеры доверяла стилистам, которые порой создавали не самые удачные образы. Недавно девушка снова пересматривала архивные фото и удивилась тому, какие ей делали прически. Теперь она сама подбирает себе наряды. Недавно телеведущая пошопилась в ЦУМе. Брюнетка купила несколько брендовых вещей, о которых давно мечтала.

Как оказалось, она готовилась к отпуску. На днях Ксения прилетела в семьей в Турцию. Она давно хотела себе устроить отдых в этой стране, но из-за пандемии коронавируса ей пришлось несколько раз отменять поездку. Зато телеведущая смогла летом побывать в Сочи и даже отдохнуть в Крыму, куда раньше ехать категорически не хотела. Теперь она остановилась в фешенебельном отеле с небольшим пляжем, где звезде никто не мешает релаксировать.

С собой Бородина, как обычно, привезла несколько чемоданов с нарядами. Накануне она показала свое белое мини-платье, а теперь облачилась в облегающие шорты с высокой посадкой и рубашку оверсайз цвета сирени. Ее лук дополнили шлепки Dior за 54 тысячи рублей и сумка-шоппер того же бренда за 220 тысяч рублей. Золотые браслеты, а также солнцезащитные очки-лисички завершили ее пляжный образ.

Поклонники восхитились лаконичным и стильным нарядом звезды. Многие привыкли к тому, что Ксения всегда подбирает наряды по последним трендам. «Как красиво», «Сумка и шлепки сочетаются», «Ничего лишнего», «У вас прекрасная фигура», «Вы как настоящая дама на пляже», — стали комментировать кадры подписчики.