«Мне непросто»: Асмус рассказала об успехах дочери-первоклассницы

Летом этого года Гарик Харламов и Кристина Асмус начали бракоразводный процесс. Своей маленькой дочери Насте, которая в этом году пошла в первый класс, звездные родители ничего не сказали. Решили пока не травмировать детскую психику. Тем временем, малышка изучает новые предметы в школе, которые очень непросто даются ее маме. Об этом актриса рассказала в своем микроблоге.

«Мне непросто. Особенно чтение и окружающий мир», — ответила Асмус своим фанатам в сессии вопросов.

Напомним, что актриса и юморист поженились в 2013 году. Для Гарика этот брак стал вторым. Ранее он три года прожил с Юлией Лещенко. Говоря о разрыве с нынешней избранницей, Харламов уточнил, что в какой-то момент они с Кристиной поняли, что по разному смотрят на многие вещи. Их связывает только общая дочь, а любовь давно угасла.