«Никогда не поставит перед выбором»: Асмус высказалась о мужчинах после разрыва с Харламовым

В этом году Кристина Асмус объявила о своем расставании с Гариком Харламовым. В браке они прожили семь лет. Экс-супруги воспитывают дочь Настю, которая в новом учебном году пошла в первый класс. Тему отношений между мужчиной и женщиной Кристина решила обсудить в своем Instagram. В микроблоге она ответила одному из подписчиков на анонимный вопрос, устроив что-то на подобие викторины. Так, фолловер спросил у артистки: смогла бы она сменить профессию ради своей второй половинки?

«Мужчина, который любит, всегда поддержит любимое дело женщины и никогда не поставит ее перед таким выбором», — написала Асмус.

К слову, на днях Гарик Харламов признался, что дочь Настя не знает о расставании родителей. Бывшие супруги пока скрывают это от девочке, потому что не хотят вредит ей лишней откровенностью.