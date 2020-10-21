«Куда она от меня?»: дочь Кристины Асмус продолжает жить с мамой

32-летняя актриса остается с дочерью в одной квартире, несмотря на положительный тест CoViD-19.

Бывшая жена резидента шоу Comedy Club Гарика Харламова после того, как заразилась коронавирусом, остается на карантине. При этом Кристина Асмус не стала расставаться с дочерью. Шестилетняя Анастасия проживает в одной квартире со своей звездной мамой. Однако Асмус изолировалась в отдельной комнате и выходит на общую территорию только в специальном защитном костюме.

По словам исполнительницы главной роли в сериале «Интерны», Настя делает уроки по видеосвязи и видится с ней исключительно на расстоянии. Малышка теперь тоже вынуждена сидеть на карантине.

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«Мы живем вместе, само собой. Куда она от меня?», — объяснила для беспокоящихся поклонников Асмус.

Также артистка добавила, что она с необходимой периодичностью проверяет Анастасию на «ковид»:

«Дочка, конечно, тоже на изоляции, как контактный. Но мы часто делаем тесты и у нее все отрицательные».

А фанаты актрисы в очередной раз убедились, что девочка больше похожа на маму: