Как живут дети и внуки «барина» российского кино Никиты Михалкова
Видео
Какое будущее ждет младшего сына Рудковской и Плющенко – Арсения: видеопредсказание
Видео

«Куда она от меня?»: дочь Кристины Асмус продолжает жить с мамой

32-летняя актриса остается с дочерью в одной квартире, несмотря на положительный тест CoViD-19.

«Куда она от меня?»: дочь Кристины Асмус продолжает жить с мамой
Кристина Асмус живет в отдельной от дочери комнате. Фото: Instagram.com/asmuskristina

Бывшая жена резидента шоу Comedy Club Гарика Харламова после того, как заразилась коронавирусом, остается на карантине. При этом Кристина Асмус не стала расставаться с дочерью. Шестилетняя Анастасия  проживает в одной квартире со своей звездной мамой. Однако Асмус изолировалась в отдельной комнате и выходит на общую территорию только в специальном защитном костюме.

По словам исполнительницы главной роли в сериале «Интерны», Настя делает уроки по видеосвязи и видится с ней исключительно на расстоянии. Малышка теперь тоже вынуждена сидеть на карантине.

«Мы живем вместе, само собой. Куда она от меня?», — объяснила для беспокоящихся поклонников Асмус.

Анастасия Харламова
Дочь Кристины Асмус регулярно проверяется на коронавирус. Фото: Instagram.com/asmuskristina

Также артистка добавила, что она с необходимой периодичностью проверяет Анастасию на «ковид»:

«Дочка, конечно, тоже на изоляции, как контактный. Но мы часто делаем тесты и у нее все отрицательные».

А фанаты актрисы в очередной раз убедились, что девочка больше похожа на маму:

«Мамина дочка», «Копия мамы», «Мамулькина дочка», «На маму похожа», «Красотка, ваша копия!», «На этом фото так на вас похожа, Кристина!».

Тэги

Гарик Харламов и Кристина Асмусжертвы коронавирусаЗвездные детиКристина Асмусмать и дочьсамоизоляция