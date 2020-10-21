«Куда она от меня?»: дочь Кристины Асмус продолжает жить с мамой

Бывшая жена резидента шоу Comedy Club Гарика Харламова после того, как заразилась коронавирусом, остается на карантине. При этом Кристина Асмус не стала расставаться с дочерью. Шестилетняя Анастасия проживает в одной квартире со своей звездной мамой. Однако Асмус изолировалась в отдельной комнате и выходит на общую территорию только в специальном защитном костюме.
По словам исполнительницы главной роли в сериале «Интерны», Настя делает уроки по видеосвязи и видится с ней исключительно на расстоянии. Малышка теперь тоже вынуждена сидеть на карантине.
«Мы живем вместе, само собой. Куда она от меня?», — объяснила для беспокоящихся поклонников Асмус.
Также артистка добавила, что она с необходимой периодичностью проверяет Анастасию на «ковид»:
«Дочка, конечно, тоже на изоляции, как контактный. Но мы часто делаем тесты и у нее все отрицательные».
А фанаты актрисы в очередной раз убедились, что девочка больше похожа на маму:
«Мамина дочка», «Копия мамы», «Мамулькина дочка», «На маму похожа», «Красотка, ваша копия!», «На этом фото так на вас похожа, Кристина!».