«Это больше, чем с Темой»: Подольская рассказала, какой вес набрала за вторую беременность

Наталья Подольская и Владимир Пресняков – младший 22 октября стали родителями во второй раз. Малыша ожидали в начале ноября, но как написала Наталья в Instagram, так «сверху решили». Кроху назвали Иваном, а новоиспеченная мамочка нашла в себе силы пообщаться с порталом Teleprogramma.pro о прошедшей беременности.

Оказалось, что вторая беременность для Подольской пролетела намного быстрее, чем первая. Значительная часть интересного периода пришлась на самоизоляцию. Животик округлился у певицы достаточно рано, и девушка старалась по возможности его скрывать. Появились и неожиданные беременные пристрастия, которые повлияли на тревожность.

«Мало двигалась и нужно было следить за набором веса, но я следила за набором сладостей. Набрала 12 килограмм, это чуть больше, чем с Темой, там было 11,3 кг, призналась звезда. И добавила: «Вес — это моя извечная головная боль и гонка».

Кроме того, артистка старалась по минимуму выходить из долма, чтобы не заболеть коронавирусом. После родов Подольская поспешила оповестить всех-всех фолловеров и сообщила: «Все хорошо».

У Натальи и Владимира есть старший ребенок, Артемий. Ему в этом году исполнилось 4 года. А Пресняков-младший с появлением Вани стал многодетным отцом – у него, напомним, есть 29-летний сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.