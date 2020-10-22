Тянуло на сладкое: Подольская поделилась подробностями второй беременности

Наталья Подольская стала мамой во второй раз. Сын Ваня должен был появиться на свет в начале ноября, но все произошло 22 октября. О радостном событии родители объявили в своих Instagram-аккаунтах, опубликовав фото из больничной палаты.

В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro Наталья рассказала, как проходила ее вторая беременность. Выяснилось, что ее все время тянуло на сладкое. При этом женщина набрала 12 килограммов, а это немного больше, чем при первом вынашивании ребенка. Кроме того, Подольская отметила, что весь срок пролетел довольно быстро, несмотря на то что часть его пришлась на самоизоляцию.

На 23 октября у Натальи запланирован выход новой песни Boy. Как призналась артистка, ей очень нравится трек и она надеется, что фанаты его тоже оценят.