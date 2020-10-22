«Володю я не терроризирую»: Наталья Подольская – о вторых родах, страхе заразиться «короной» и набранных килограммах

Наталья Подольская — не только успешная певица, но и прекрасная жена, а еще дважды мама. У нее и Владимира Преснякова есть сын Тема, а 22 октября на свет появился еще один малыш — Ванечка.

Планировалось, что кроха появится на свет в начале ноября, но судьба распорядилась иначе — вечером 22 октября артистка поделилась трогательным снимком из палаты роддома: она с мужем и новорожденным.

Teleprogramma.pro поздравляет Наталью и Владимира с рождением Ванечки и желает маме с папой терпения, а крохе — здоровья.

Кстати, конец октября для Натальи оказался особенно плодотворным: она не только стала мамой, но готова представить свою новую песню.

О том, как проходила беременность, какие возникали проблемы и как складываются отношения с мужем Владимиром Пресняковым, читайте в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

— Наталья, вторая беременность вам тяжело далась?

— В эту беременность у меня «проблемы» со сладким. Я себя совсем распустила в этом вопросе. Буквально на последних днях попросила Вову сгонять за мороженным в 11 вечера, он упирался, но сходил. Я выкладывала даже в stories, что «не говорите об этом моему врачу». В последние месяцы беременности у меня был довольно пассивный образ жизни, мало двигалась и нужно было следить за набором веса, но я следила за набором сладостей.

Набрала 12 килограмм, это чуть больше, чем с Темой, там было 11,3 кг. Видите, какая точность, потому что вес — это моя извечная головная боль и гонка.

— Терроризировали мужа своими желаниями и капризами?

— Я никогда не терроризирую Вову, у нас не складываются таким образом отношения. Я могу «терроризировать» своих сестер, маму и вроде как ходили слухи, что я неадекватная и гормональная дама в эту беременность, но Володю нет – я его оберегаю. Мужчин надо оберегать.

— Какие тревожные мысли обычно посещают беременную артистку?

— Беременная артистка всегда находится в тревожных мыслях — как бы не выпасть надолго из рабочего процесса. Но я почти год назад сняла на эту осень клип на песню «Останься со мной». И на этой неделе у меня выходит очень крутой сингл, песня называется «boy» — новое звучание, новые авторы, новые аранжировщики, новая я.

Мне очень нравится, надеюсь что хорошо зайдет. 23 октября у нас будет премьера.

— Ваша вторая беременность пришлась на период самоизоляции. Долго тянулось время? Когда стал заметен живот?

— Вторая беременность пролетела гораздо быстрее, чем первая. Даже удивительно — первые месяцы пришлись на изоляцию, мы сидели дома и вроде бы время должно тянуться, но как-то быстро все произошло.

Я помню, как рано выступил живот, он, конечно, был маленький, но сразу заметный. У нас был домашний концерт, я все выбирала одежду — как мне скрыть эту ситуацию. Это было очень забавно.

— Какие ощущения были, когда ходили последние дни?

— Чувствовала себя таким колобком, который передвигается уточкой и не может сам себе надеть обувь, а, тем более, снять ее.

— Коронавирус сильно отразился на вашей жизни?

— Из-за ситуации с коронавирусом я приняла решение вообще минимально выходить из дома. Мы пропустили премию журнала «ОК», так как я очень боюсь заразиться на последнем сроке беременности.