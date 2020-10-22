«Горжусь. По-настоящему»: Собчак в платье на тонких бретелях запечатлелась с мужем на вечеринке

Ксения старается появляться на светских мероприятиях со своей второй половинкой.

Ксения Собчак обнародовала в личном блоге фотографию со своим мужем Константином Богомоловым.

Пара отметилась на светском рауте, представ в вечерних образах: режиссер — в смокинге, ведущая — в шелковом платье на тонких бретелях. Фотограф запечатлел влюбленных за столиком, где они мило ворковали о чем-то своем.

«Горжусь. По-настоящему», — подписала девушка снимок в личном блоге.

Отметим, что блондинка в последнее время в принципе предпочитает появляться в свете и на богемных раутах исключительно в компании мужа. Звезды в настоящий момент уже практически закончили строительство своего семейного гнездышка — деревянного дома в три этажа, в котором предусмотрен бассейн. С ними живет сын Ксении Собчак от первого брака с Максимом Виторганом — трехлетний Платон. А вот Аня, дочь Константина Богомолова от актрисы Дарьи Мороз, осталась с матерью. Тем не менее, театральный режиссер часто навещает наследницу.