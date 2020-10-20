«Детям прикольно»: сын Собчак в спортивном костюме Bosco отметился в музее иллюзий

Максим Виторган вместе с трехлетним сыном Платоном от Ксении Собчак посетил музей оптических иллюзий на ВДНХ.

«Не бог весть что, но детям прикольно», — описал он свой визит в личном блоге.

На выставке Платон появился в синем спортивном костюме Bosco, стоимость которого на интернет-площадках достигает примерно 15 тысяч рублей. Внук Эммануила Гедеоновича растет маленьким модником.

Напомним, что Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о том, что они давно не живут вместе в марте 2019 года. Замуж второй раз за режиссера Константина Богомолова телеведущая вышла 13 сентября, год назад. Своему сыну она оставила двойную фамилию Собчак-Виторган и заявила, что ребенка она будет воспитывать совместно с экс-супругом.