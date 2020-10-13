Панорамные окна и натуральное дерево: Собчак впервые показала свой дом за 40 миллионов рублей

Ксения Собчак впервые поделилась в Сети фотографией своего нового дома премиум-класса, строительство которого она затеяла год назад. Площадь особняка из финской северной сосны внушительная – 1000 квадратных метров. По оценкам «Комсомольской правды», стоит такой коттедж около 40 миллионов рублей.

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«Быстрее бы новоселье!» — подписала она кадры.

На фотографиях в личном блоге ведущей можно увидеть вполне оформившийся дом из дорогой древесины с панорамными окнами. Кроме того, в его отделке присутствует также натуральный камень.

Коттедж имеет три этажа, один из которых – цокольный. Нашлось в нем место и для обширного бассейна.