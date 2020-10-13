Короткие штанишки и ботфорты: что звезды носят осенью
Видео
«Жизнь других» в Турции: как устроен туристический бизнес в Анталье
Жанна Бадоева
Звездный гость

Панорамные окна и натуральное дерево: Собчак впервые показала свой дом за 40 миллионов рублей

Его строительство подошло к завершению.

Панорамные окна и натуральное дерево: Собчак впервые показала свой дом за 40 миллионов рублей
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак впервые поделилась в Сети фотографией своего нового дома премиум-класса, строительство которого она затеяла год назад. Площадь особняка из финской северной сосны внушительная – 1000 квадратных метров. По оценкам «Комсомольской правды», стоит такой коттедж около 40 миллионов рублей.

«Быстрее бы новоселье!» — подписала она кадры.

На фотографиях в личном блоге ведущей можно увидеть вполне оформившийся дом из дорогой древесины с панорамными окнами. Кроме того, в его отделке присутствует также натуральный камень.

Коттедж имеет три этажа, один из которых – цокольный. Нашлось в нем место и для обширного бассейна.

Схема нового жилья Собчак
Схема нового жилья Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Тэги

Ксения СобчакКсения Собчак последние новостиСобчак личная жизнь