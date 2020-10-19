«18 лет назад»: Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в трендовых белых кюлотах на фото

Юморист поделился кадром, который раньше не демонстрировал. Поклонники удивились тому, что Примадонна много лет назад носила то, что в моде именно сейчас.

Алла Пугачева любит сама шутить на тему большой разницы в возрасте со своим мужем Максимом Галкиным. Она уже почти девять лет состоит в браке с юмористом, но строить отношения они стали гораздо раньше. Юморист моложе своей возлюбленной на 27 лет.Однако это не мешает им быть счастливыми вместе и растить детей — двойняшек Лизу и Гарри. В этом году они впервые отвели малышей в школу.

Алла Борисовна за последние годы не только постройнела, но и сменила стиль. 71-летняя артистка уже почти не носит бесформенные балахоны, предпочитая подчеркивать ноги джинсами, которые сочетает с джемперами оверсайз. Но, как оказалось, модные на данные момент наряды, певица носила еще 18 лет назад.

В соцсети Галкин поделился архивным фото, сделанным на отдыхе. В кадре он позирует в рубашке и джинсах рядом с плюшевыми обезьянками, которые висят в магазине. С ним позировала и Пугачева, облаченная в белую рубашку оверсайз и кюлоты в тон. Кроссовки дополняли ее образ.

«18 лет назад», — написал юморист.

Поклонники восхитились тем, как тогда выглядела звезда. Многие отметили, что с возрастом Примадонна только хорошеет. Еще больше их восхитил ее наряд, который в этом году трендовый. Укороченные расклешенные брюки актуальны не первый сезон, как и стиль монохром.