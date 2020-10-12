«Вкусно!»: Алла Пугачева вместе с детьми отведала орехов из собственного сада

В саду возле замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой растут отнюдь не только декоративные растения. Летом звездное семейство выращивало овощи в собственной теплице, балуясь завтраками из домашних овощей. Кроме того, у них растут плодовые деревья вроде черемухи, черешни, яблок и алычи. Но, как оказалось это не все.

В личном блоге юморист поделился кадрами с новым урожаем. На сей раз известному семейству удалось собрать грецкие орехи, которые вызрели и оказались весьма приятными на вкус.

«У нас, смотрите, поспели грецкие орехи! Это грецкий орех из нашего сада. Это в нашей широте! Правда, дозрели», — пришел в восторг Галкин.

Артист попробовал сам лакомство, угостил детей и свою жену. Вся семья с аппетитом отведала собственных орешков.