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«Вкусно!»: Алла Пугачева вместе с детьми отведала орехов из собственного сада

Галкин пришел в восторг от собранного урожая.

«Вкусно!»: Алла Пугачева вместе с детьми отведала орехов из собственного сада
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global look press.

В саду возле замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой растут отнюдь не только декоративные растения. Летом звездное семейство выращивало овощи в собственной теплице, балуясь завтраками из домашних овощей. Кроме того, у них растут плодовые деревья вроде черемухи, черешни, яблок и алычи. Но, как оказалось это не все.

В личном блоге юморист поделился кадрами с новым урожаем. На сей раз известному семейству удалось собрать грецкие орехи, которые вызрели и оказались весьма приятными на вкус.

«У нас, смотрите, поспели грецкие орехи! Это грецкий орех из нашего сада. Это в нашей широте! Правда, дозрели», — пришел в восторг Галкин.

Артист попробовал сам лакомство, угостил детей и свою жену. Вся семья с аппетитом отведала собственных орешков.

«Вчера эту Америку открыли. Ели орехи», — прокомментировала Алла Пугачева за кадром.

«Вкусно!» — заметили Лиза и Гарри.

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