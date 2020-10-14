«Душой с тобой в этот день»: Пугачева эмоционально поздравила Юдашкина с днем рождения

Модельер, которому исполнилось 57 лет, лечится в эти дни в одном из центров Подмосковья.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева в Instagram эмоционально поздравила с днем рождения своего давнего друга и товарища, модельера Валентина Юдашкина, которому исполнилось 57 лет. Она опубликовала их совместный кадр. На фотографии она нежно прижимается к модельеру, которого буквально обожает. Здесь же рядом на кадре их вторые половинки.

«Мой чудесный, замечательный дружище. С днем рождения! Люблю тебя, ценю твой талант творить и дружить. Душой с тобой в этот день». Алла Пугачева

«Счастья Валентину Юдашкину и скорейшего выздоровления», «Пусть он уже наконец победит болезнь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что на днях в Сети появились снимки Валентина Юдашкина из одного из подмосковных медицинских центров. Модельер, судя по всему, проходит лечение. Четыре года назад ему был поставлен неутешительный диагноз, и сейчас он старается победить тяжелую болезнь.